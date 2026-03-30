1490円は破格すぎる！時間無制限「飲み放題」開催、ビールも日本酒も好きなだけ

ビリオンフーズが運営する日本酒居酒屋「日本酒原価酒蔵」および「個室居酒屋 天日」では、4月1日～30日の期間限定で、時間無制限30種飲み放題を特別価格1490円～提供します。

期間中、公式アプリで配布される「時間無制限飲み放題のクーポン」の提示が条件で、生ビール・ハイボール・サワーに加え、日本酒20種類も対象の飲み放題を時間制限なく提供。1日各店30名までの限定開催です。

飲み放題とは別途、ひとりにつき料理2品以上の注文が必須です。また、お通し代は別途540円かかります。

価格は日曜～木曜（※祝前日は除く）は1490円となり、それ意外の曜日と4月28日（祝・前日）は2040円です。また、曜日によっては時間無制限飲み放題を実施しない店舗もあります。

なお、ひとり＋550円で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題への変更も可能です。

■キャンペーン概要

期間：4月1日～30日

※1日各店舗30名までの限定開催

※事前予約を推奨

※横浜本店は、全日完全予約制

実施店舗・料金：

※大阪本町店のみ日曜日は定休日

時間無制限飲み放題が1490円～って安すぎ！

気になる人は事前予約を

業時間中、何時でも飲み放題が楽しめる本プラン。例えば平日だと、17時-23時の6時間利用してお酒を好きなだけ飲んでも、お酒代が1490円ってお値打ちすぎますよね。



利用には事前の予約が推奨されているので、気になる人はあらかじめ日程を決め手予約しておきましょう。



なお、「過度な飲み残し等は追加で料金を頂く」など注意事項もあるので、公式サイトの概要をしっかりチェックしておくとよさそうですよ。