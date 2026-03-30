1490円は破格すぎる！時間無制限「飲み放題」開催、ビールも日本酒も好きなだけ

ビリオンフーズが運営する日本酒居酒屋「日本酒原価酒蔵」および「個室居酒屋 天日」では、4月1日～30日の期間限定で、時間無制限30種飲み放題を特別価格1490円～提供します。
期間中、公式アプリで配布される「時間無制限飲み放題のクーポン」の提示が条件で、生ビール・ハイボール・サワーに加え、日本酒20種類も対象の飲み放題を時間制限なく提供。1日各店30名までの限定開催です。
飲み放題とは別途、ひとりにつき料理2品以上の注文が必須です。また、お通し代は別途540円かかります。
価格は日曜～木曜（※祝前日は除く）は1490円となり、それ意外の曜日と4月28日（祝・前日）は2040円です。また、曜日によっては時間無制限飲み放題を実施しない店舗もあります。
なお、ひとり＋550円で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題への変更も可能です。
■キャンペーン概要
期間：4月1日～30日
※1日各店舗30名までの限定開催
※事前予約を推奨
※横浜本店は、全日完全予約制
実施店舗・料金：
※大阪本町店のみ日曜日は定休日
時間無制限飲み放題が1490円～って安すぎ！
気になる人は事前予約を
業時間中、何時でも飲み放題が楽しめる本プラン。例えば平日だと、17時-23時の6時間利用してお酒を好きなだけ飲んでも、お酒代が1490円ってお値打ちすぎますよね。
利用には事前の予約が推奨されているので、気になる人はあらかじめ日程を決め手予約しておきましょう。
なお、「過度な飲み残し等は追加で料金を頂く」など注意事項もあるので、公式サイトの概要をしっかりチェックしておくとよさそうですよ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります