資さんで「100円企画」！人気おにぎり3種が最大50円引き、店舗限定

資さんうどんは、九州・山口の13店舗限定で同店初の「おにぎり」の100円セールを3月26日～4月8日の期間限定で実施しています。

対象は九州・山口の13店舗限定です。なお、徳吉店（福岡）は3月29日10時から開始となります。

九州・山口の店舗限定 おにぎり100円セール

「おにぎり」の100円セールは、店内飲食限定の企画で、「白おにぎり」」「しそおにぎり」「明太子おにぎり」の3種類が対象です。

通常150円の「明太子おにぎり」も対象となっており最大50円お得に購入できます。

■資さんうどん おにぎり100円セール

対象商品：

・白おにぎり 通常110円→100円

・しそおにぎり 通常110円→100円

・明太子おにぎり 通常150円→100円

※店内飲食限定

※かしわおにぎりは対象外



対象店舗：九州・山口の13店舗

うどんのお供が100円に！

うどんと一緒に、おにぎりを気軽にもう1品追加したくなるセールがスタートしています。特に、明太子おにぎりが100円で食べられるのはおトク感がありますね！

九州・山口の店舗限定ではありますが、近くに対象店舗がある場合は、この機会に試してみては？



※価格は税込み表記です。