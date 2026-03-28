資さんで「100円企画」！人気おにぎり3種が最大50円引き、店舗限定

資さんうどんは、九州・山口の13店舗限定で同店初の「おにぎり」の100円セールを3月26日～4月8日の期間限定で実施しています。
対象は九州・山口の13店舗限定です。なお、徳吉店（福岡）は3月29日10時から開始となります。
九州・山口の店舗限定 おにぎり100円セール
「おにぎり」の100円セールは、店内飲食限定の企画で、「白おにぎり」」「しそおにぎり」「明太子おにぎり」の3種類が対象です。
通常150円の「明太子おにぎり」も対象となっており最大50円お得に購入できます。
■資さんうどん おにぎり100円セール
対象商品：
・白おにぎり 通常110円→100円
・しそおにぎり 通常110円→100円
・明太子おにぎり 通常150円→100円
※店内飲食限定
※かしわおにぎりは対象外
対象店舗：九州・山口の13店舗
うどんのお供が100円に！
うどんと一緒に、おにぎりを気軽にもう1品追加したくなるセールがスタートしています。特に、明太子おにぎりが100円で食べられるのはおトク感がありますね！
九州・山口の店舗限定ではありますが、近くに対象店舗がある場合は、この機会に試してみては？
※価格は税込み表記です。
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