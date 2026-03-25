日清「出前一丁どんぶり」が"ニラそば"としてリニューアル！これは気になる

日清食品はカップ麺「出前一丁どんぶり」（267円）を4月6日に全国でリニューアル発売します。
「出前一丁」がおいしくリニューアル
「出前一丁」は、あっさりとした醤油スープに「秘伝のごま油」がふわりと香る、昔なつかしい味わいを特徴としたインスタント麺ブランド。1968年2月の発売以来、多くの人気を集めるロングセラーです。
今回、「出前一丁」の味わいをカップ麺で手軽に楽しめる「出前一丁どんぶり」を、町中華の人気メニュー"ニラそば"としてリニューアルします。
あっさりとした醤油スープに歯切れの良い中細ウェーブ麺を合わせ、具材には風味と彩りの良いニラを入れています。別添の「秘伝のごま油調味料」を垂らせば、食欲をそそるニラと香ばしいごま油の風味が広がり、やみつきになる味わいに仕上がるそうです。
また、家庭にある玉子を落とせば、まろやかさが加わった"ニラ玉一丁"としても楽しめます。
ニラ玉、試したい！
ごま油とニラという組み合わせは、相性がいいこと間違いなし。ぜひ玉子を用意して、「ニラ玉一丁」も試してみたいです。
（※文中の価格はすべて税込）
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