ほっともっとの幕の内が変わる！新作は「牛焼肉」「豆腐ハンバーグ」の2本柱

持ち帰り弁当のほっともっとでは「新・幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)」、「新・幕の内弁当(牛焼肉)」（各690円）を4月1日より発売します。

「幕の内弁当」がリニューアル

様々なおかずを一度に味わえる満足感はそのままに、「幕の内弁当」がリニューアルします。

メインのおかずは、ふわふわの「豆腐ハンバーグ」とスタミナ満点の「牛焼肉」の2種から選ぶことができます。

さらに、から揚やさばの塩焼き、ちくわ天といった人気の定番おかずや、だし巻玉子、野菜煮物、小松菜と油揚げの和え物、かつおたくあんなどを贅沢に詰め合わせています。

バランスもボリュームもいいね

肉・魚・野菜をバランス良く楽しめる、彩り豊かな幕の内弁当の登場です。ボリュームも満点。



ほっともっとの従来の幕の内弁当は、「デミメンチ＆ナポリタン」「おかずたっぷりのり弁当」など6種が用意され、その中からいずれかが販売される形式でしたが、今回、よりバランス感のある2種に統一された印象です。

ちょこっとずついろいろと食べたい時にもってこいです。どちらにするか悩んじゃいますね……！

（※文中の価格はすべて税込）