MSI、Core Ultra搭載の新AIビジネスノート「Prestige」発表　OLED＆Flipモデルも登場

エムエスアイコンピュータージャパンは3月5日、インテル Core Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載した最新のビジネスノートPC「Prestige」シリーズを発売すると発表した。この新製品群はAI時代を見据えた設計と高性能を誇り、ユーザーに新たな体験を提供するとしている。

「Prestige 16 AI+ C3M」は、16インチサイズながら厚さ13.9mm、重量約1.59kgというスリムさを実現した。CPUに「インテル Core Ultra X7 プロセッサー 358H」を搭載し、処理性能と電力効率の両立を図り、高度なマルチタスクにも対応可能だ。さらに、「インテル Arc B390 GPU」により高いグラフィックス処理性能を達成。ディスプレイには16インチ QWXGA+ 解像度のOLEDパネルを取り入れ、DisplayHDR True Black 600、広色域DCI-P3に対応しており、正確で鮮やかな色再現が可能である。

さらに、「Prestige 16 Flip AI+ C3M」も登場。このモデルは360度のフリップ機構とタッチ操作を融合し、ノートPCとタブレットの両方の使い方を可能にした。また、新開発のアクティブスタイラス「MSI Nano Pen」を本体にスマートに収納でき、アイデアの記録や資料の操作をスムーズに行える。このシリーズは、仕事の生産性を向上させるだけでなく、クリエイティブワークを自然にサポートする。

MSIは、購入キャンペーンとしてNordVPN 1年版ライセンスやレビュー投稿特典として1年延長の製品保証などが提供されるという。Prestigeシリーズはその高性能と洗練されたデザインにより、ビジネスノートPCに新たなスタンダードをもたらすだろう。