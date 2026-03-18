飲みたい！ゴディバ100周年“苺×ピスタ”のスペシャルショコリキサー

ゴディバ ジャパンは「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」を4月3日より、全国のショコリキサー取扱店にて販売します。

100周年アニバーサリー！

「ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」

チョコレートブランドのゴディバは、2026年に創業100周年を迎えました。アニバーサリーを記念して、フランスのパティシエ兼アイスクリーム職人のエマニュエル・リオン氏とコラボレーションした特別なチョコレートドリンクを発売。





▲「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」

レギュラーサイズ 830円／270ml、ラージサイズ 940円／350ml



フランスの名匠とともに開発。甘酸っぱいストロベリーの華やかさに、ピスタチオの香ばしさが溶け合い、豊かな余韻を特徴としたショコリキサー（ゴディバのチョコレートドリンク）です。ホイップクリームには「米糀ミルク」を加え、軽やかで洗練された口あたりに仕上げたといいます。



販売は4月3日から、なくなり次第終了予定です。

アニバーサリーらしいドリンク、リッチな気持ちに！

ストロベリーの赤とピスタチオの緑のコントラストで、見た目からとっても華やか。目で見て、味わって楽しめそうです。レギュラーで830円とゴディバらしい（！）リッチな価格ではありますが、気になる一杯。



贅沢な気分になれることは間違いなさそう。ゴディバの100周年を祝って、飲みたくなります！

（※文中の価格はすべて税込）