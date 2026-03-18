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飲みたい！ゴディバ100周年“苺×ピスタ”のスペシャルショコリキサー

2026年03月18日 18時40分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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見た目も豪華すぎます！

　ゴディバ ジャパンは「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」を4月3日より、全国のショコリキサー取扱店にて販売します。

100周年アニバーサリー！
「ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」

　チョコレートブランドのゴディバは、2026年に創業100周年を迎えました。アニバーサリーを記念して、フランスのパティシエ兼アイスクリーム職人のエマニュエル・リオン氏とコラボレーションした特別なチョコレートドリンクを発売。

▲「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」
　レギュラーサイズ 830円／270ml、ラージサイズ 940円／350ml

　フランスの名匠とともに開発。甘酸っぱいストロベリーの華やかさに、ピスタチオの香ばしさが溶け合い、豊かな余韻を特徴としたショコリキサー（ゴディバのチョコレートドリンク）です。ホイップクリームには「米糀ミルク」を加え、軽やかで洗練された口あたりに仕上げたといいます。

　販売は4月3日から、なくなり次第終了予定です。

アニバーサリーらしいドリンク、リッチな気持ちに！

　ストロベリーの赤とピスタチオの緑のコントラストで、見た目からとっても華やか。目で見て、味わって楽しめそうです。レギュラーで830円とゴディバらしい（！）リッチな価格ではありますが、気になる一杯。

　贅沢な気分になれることは間違いなさそう。ゴディバの100周年を祝って、飲みたくなります！

　（※文中の価格はすべて税込）

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