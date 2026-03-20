ココイチで「カレーパン」が買えるように！全国の店舗で本格始動

カレーハウスCoCo壱番屋（以下、ココイチ）では、3月19日より「ポークカレーパン」を全国の店舗で販売します（一部店舗を除く）。

ココイチ「カレーパン」始めました

カレー専門店のココイチにて、揚げたてカレーパンの提供がスタートしました。

▲ポークカレーパン

店内320円、テイクアウト314円



豚肉、にんじん、玉ねぎなどの具材に、ココイチのポークカレーと同じスパイスを合わせたこだわりのカレーフィリングを、たっぷりとパン生地に詰め込んだカレーパン。

注文を受けてから揚げて提供されるため、表面はサクサク、中は熱々で楽しめるとのこと。

店内飲食、テイクアウトいずれにも対応しています。

実はカレーパンの専門業態も

ついに！全国の店舗で登場

カレーハウスでパンを提供するとは意外な気もしますが、実は、ココイチはカレーパン専門店「SPICE UP! COCOICHI BAKERY」を愛知県で限定的に展開していて、カレーパンの実績があります。



今回、満を持してついに全国の店舗でココイチのカレーパンが食べられるようになりました。



揚げたて熱々が食べられるのは嬉しいですよね。軽食やお土産としてぴったり。ココイチのカレーパン、試してみたいです。

（※文中の価格はすべて税込）