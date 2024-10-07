ASUSの新型オールインワンPC「V400 AiO」登場　93%画面占有率の薄型デザイン

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ASUS JAPANは、新しいスタンドデザインとHDMI入出力機能を搭載するオールインワンPC「ASUS V400 AiO(V440VAK/V470VAK)」の2製品6モデルを3月16日より発売開始する。ASUSオフィシャルオンラインストアや一部量販店で購入可能だ。

　「ASUS V400 AiO」シリーズは、シンプルで美しいデザインが特徴のオールインワンPCだ。約93%の画面占有率を誇る薄型のボディに、23.8型または27型ディスプレイを搭載し、圧倒的な没入感を提供するという。また、インテル Core 7 プロセッサー 240Hまたはインテル Core 5 プロセッサー 210Hと最大32GB DDR5メモリ、最大1TB SSDが搭載され、日常のタスクから画像編集まで軽快に処理できる性能を持つ。

　デザイン面でも魅力が満載だ。ベゼルは38%スリム化され、本体も25%薄型化されており、インテリアになじむコンパクトなスタイルを実現する。さらに、台座部分のデザインも刷新されている。また、ポート類も充実しており、USBやHDMIの入出力機能によりあらゆるデバイスとの接続が可能だ。

　オーディオも充実し、Dolby Atmos対応のステレオスピーカーを搭載。なめらかで力強いサウンドと双方向のAIノイズキャンセリング技術で、オーディオ体験をさらに向上させる。セキュリティ面でも、ポップアップ式WebカメラやKensingtonスロットでプライバシーを保護する機能が備わっている。

　最後に、ASUSのあんしん保証サービスにも対応しているため、故障に対する不安も軽減される。

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