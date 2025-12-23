広大な表示領域とスマートな配線で外出先でも効率的な作業を実現
16:10で作業効率アップ ASUSが“配線も減らす”新型モバイルディスプレー
ASUS JAPANは、16型ポータブルモニター「ZenScreen MB16FC」を2026年3月27日より販売すると発表した。全国の量販店およびECサイトで取り扱う。
本製品は、ハイブリッドワークの普及を背景に、外出先でも快適な作業環境を構築できる点を重視したモデル。「外出先を、最高のオフィスに」というコンセプトのもと、表示領域や配線の簡素化といった要素を強化している。
16:10表示と給電機能で作業効率を底上げ
最大の特徴は、一般的な16:9よりも縦方向に広い16:10（1920×1200）のアスペクト比を採用している点。これにより、ExcelやWeb閲覧、プログラミングなどで一度に表示できる情報量が増え、作業効率の向上が期待できる。
加えて、USB Type-Cによるパススルー給電に対応。モニターを介してノートPCへ電力供給が可能なため、限られたポートでも充電と映像出力を両立できる。ケーブル1本で接続が完結する点も、モバイル用途では大きなメリットとなる。
自動回転や三脚対応で設置の自由度も高い
設置面では、折りたたみ式キックスタンドにより角度調整が可能なほか、専用ソフト「DisplayWidget Center」により画面の自動回転にも対応。
さらに、1/4インチの三脚ネジ穴を備えており、市販の三脚と組み合わせた設置も可能。場所や用途に応じて最適な配置を実現できる。
16型の大画面ながら約1.29kgと携帯性も確保しており、外出先でもデュアルディスプレー環境を手軽に構築できる点が特徴。
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