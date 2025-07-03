ASUS、RTX 50シリーズLaptop GPU搭載「TUF Gaming」ノートPC発表

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ASUS JAPANは3月19日、ゲーミングファン待望の新製品を発表した。「ASUS TUF Gaming」シリーズからNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載した4製品12モデルがラインナップに加わる。発売は3月27日から順次開始予定だという。

　今回発表された製品には、最新のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUが搭載されており、驚異的なグラフィックス性能を実現する。「ASUS TUF Gaming A18」シリーズには18型ディスプレイで圧倒的な映像美が楽しめ、「ASUS TUF Gaming A16」および「F16」シリーズはシューティングゲームや編集作業にも対応可能なハイパフォーマンスを提供する。「ASUS TUF Gaming A14」は持ち運びに最適な14型で、どこでも快適なゲーム体験が可能だ。

　このシリーズはまた、AMD Ryzenプロセッサやインテル Core i7プロセッサを各製品に応じて搭載しており、高速な処理スピードを実現する。さらに、Arc Flow Fansによる冷却技術で、長時間のゲームプレイでも安定した性能を維持することが可能だ。180度開閉可能なディスプレイや高リフレッシュレート対応など、ゲーマーが求める条件をすべて満たしている。

　すべての新製品はASUSのミリタリーグレードの堅牢性を備えており、持ち運びの際の衝撃や振動にも耐えることができる。また、ASUSの「安心保証」サービスが提供されているため、故障時のリスクも軽減される。

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