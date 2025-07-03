ASUS、EDIX東京2026に出展｜GIGAスクール第2期向け最新教育デバイスを公開
ASUS JAPANは5月1日、日本最大の教育分野の展示会「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に出展することを発表した。開催期間は5月13日から15日までの3日間、会場は東京ビッグサイト東展示棟である。このイベントでは法人や教育市場向けの最新デバイス、特にGIGAスクール構想第2期に向けた製品が公開される予定だ。
イベントでは、児童・生徒向けの「ASUS Chromebook」シリーズやAI機能で教育現場の業務効率化を支援する「ASUS Chromebook Plus」シリーズが展示される。また、eスポーツ教育に対応する関連PC、AIスーパーコンピューター「ASUS Ascent GX10」など、多様な教育環境に対応したテクノロジー製品が出揃う予定だ。
展示会場内のセッションシアターでは、教育DXや生成AIを活用した新たな学ぶスタイルに関してのセッションが行われ、各日複数回開催される。これらのセッションでは、具体的なデータ活用事例やデジタル・シティズンシップ、AI時代における学びの在り方が紹介される予定だ。また、「ユーザー管理クラウド」や「GIGA端末ダッシュボード」と連携したICT管理ソリューションも展示され、教育現場に特化した便利な環境作りをサポートするアイデアが提示される。
さらに、来場特典として、セッション参加者を対象にASUS製品が当たる抽選企画も行われる。数量限定のため、早めのセッション参加が推奨されている。入場は無料で、公式サイトからバッジ登録を行うことでスムーズな入場が可能だ。
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