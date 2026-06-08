180Hz×UWQHDで4万円台、ViewSonicの34型曲面ウルトラワイドモニター

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34型曲面ウルトラワイドディスプレイを採用した「VX3418C-2K」

「VX3418C-2K」は、34型の曲面ウルトラワイドディスプレイを採用したゲーミングモニターだ。価格は44,548円で、Amazonで購入できる。

1500Rの湾曲パネルと21:9のウルトラワイド画面を組み合わせており、解像度はUWQHD（3440×1440）に対応。一般的な16:9ディスプレイよりも広い表示領域を確保しているため、レースゲームやFPS、RPGなどで画面内の情報を把握しやすい。さらに、非光沢パネルを採用し、照明や外光の映り込みを抑えやすい仕様となっている。

180Hzリフレッシュレートと1ms応答速度に対応

ゲーミング性能では、最大180Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度をサポート。動きの速いシーンでも残像感を抑えた滑らかな映像表示が期待できるため、競技性の高いゲームにも適している。

また、AMD FreeSync Premiumに対応しており、ティアリングやスタッタリングを軽減。映像のズレやカクつきを抑えながら、快適なゲームプレイをサポートする。

HDMI×2とDisplayPort×2を搭載

接続端子はHDMI×2、DisplayPort×2を備え、PCや対応機器との接続がしやすい構成だ。複数のデバイスを利用するユーザーにも扱いやすい。

このほか、フリッカーフリー機能やブルーライト軽減機能を搭載し、長時間の使用にも配慮。保証期間は3年間となっている。

ウルトラワイドディスプレイによる広い作業領域と高リフレッシュレートによる快適な表示性能を兼ね備えており、PC作業からゲームプレイまで幅広い用途で活用できるモデルだ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。