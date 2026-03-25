マジ!?「ほりにし監修焼そば」がうれしい増量！2人前→3人前に

日清食品チルドはチルド麺「アウトドアスパイス ほりにし監修焼そば 1食増量キャンペーン」を3月23日により地域限定、数量限定で発売中です。
「アウトドアスパイス ほりにし監修焼そば」は、"なんにでも合う万能スパイス"としてキャンプ愛好家を中心に人気の「アウトドアスパイス ほりにし」と共同開発したチルド焼そば商品です。2024年3月の発売以来好評といいます。
今回、通常の「アウトドアスパイス ほりにし監修焼そば 2人前」に1食分を増量した商品が関東、中部、近畿、中国、四国、九州地区にて登場します。内容量3食分480g (麺450g)で、価格は415円。
しなやかでコシのある中細麺に、鶏と豚のうまみをベースにハーブやスパイスを絶妙なバランスで配合した、「オリジナル 粉末スパイスソース」 が付属。爽やかでスパイシーな香りとクセになる味わいを特徴としています。
ほりにし監修焼そば2食→3食に。
この機会に試したい！
「アウトドアスパイス ほりにし」は、和歌山県かつらぎ町にあるアウトドアショップ「Orange」が2019年4月に発売した万能調味料で、2026年2月末時点で累計出荷本数1180万本を超えるヒット商品。
20種類以上のスパイスや調味料がブレンドされ、キャンプやBBQの料理はもちろん、自宅での焼き物や炒め物、サラダの隠し味など、幅広い用途で愛用されているとしています。
今回、BBQやキャンプの雰囲気も楽しめるチルド麺が、嬉しい増量です。
スパイス香る"やみつき感"をまだ味わったことのない方は、この機会に試してみては。
（※文中の価格はすべて税込）
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