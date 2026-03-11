COUGAR、RGBライティングが映えるケースファン「UNITY ARGB」シリーズを投入

アユートが正規代理店を務めるCOUGARから新しいケースファン、「UNITY ARGB」および「UNITY ARGB REVERSE BLADE」シリーズが発売される。価格は240モデルが3,680円、360モデルが5,280円で、カラーはBlackとWhiteの2種類だ。

COUGARが発売する「UNITY ARGB」シリーズは、ARGB対応で一体成型のシングルフレームファンを特徴とし、ファンを1つのフレームユニットに統合している。この設計により、簡単に取り付けが可能で、ARGBライティングやPWMファン回転数制御にも対応している。通常モデルに加え、空気が逆方向に流れるリバースブレードモデル「UNITY ARGB REVERSE BLADE」も同時展開する。どちらのシリーズも、240モデルと360モデル、BlackとWhiteの2色が用意されている。

UNITY ARGBシリーズは、一括で複数のファン速度やRGBライティングを簡単に調整できる仕様だ。PWM制御に対応しており、低速回転でノイズを抑える設定から、高回転で冷却性能を高める設定まで多様なカスタマイズが可能。また、RGBストリップを搭載し、美しいライティングを演出できる。ファン速度とARGB LEDは、マザーボードのソフトウェアとの同期も可能で、防振ゴムを標準搭載し、ファンのノイズや共振を抑える設計となっている。

新シリーズには3年保証も付いており、長期にわたって安心して利用できる。