この2月から「KNOCK OUTガールズ 2026」に選出。「キレ可愛二刀流」のキャッチコピーを掲げて人気を集める松本みいな（まつもと・みいな）さんが、2nd DVD「全BETしたくなる」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを2月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

ビールの売り子やアイドルをやっていたこともある松本さんだが、キックボクシングイベントのラウンドガールに選ばれたことで活躍の場を広げたところ。新規のファンを増やすなかでリリースされた2nd DVDは、コンカフェ嬢と常連客（＝視聴者）との関係を描いた物語。ロケは9月に都内と千葉県で行われている。

――撮影はいかがでしたか？

【松本みいな】 朝早かったので目が起きていない感もありましたが、ちょっとカラコンを入れて瞳を大きくしたし、1st DVDのころより体も（グラビア向きに）成長したんじゃないかなと。ビジュのいい状態でカメラと向き合えたと思います。

――どんなシーンが楽しめますか？

【松本みいな】 お店のカウンターでビールで乾杯したり、「クルマで海に行こう」とデートに誘われて砂浜ではしゃいだり、遊びすぎて疲れたので旅館に泊まることにしたり。すっかり恋仲になってしまい、車内で「帰りたくない」とイチャついたりも……。

――オススメは？

【松本みいな】 白の可愛い制服姿で「今日も来てくれたんだ」とあいさつする冒頭のシーンです。お客様との「撮影プラン」を楽しむ展開になっているのですが、制服を脱いだときの水着の布面積がめちゃくちゃ小さいんです。ファンの方々にも「すごいギャップだね」と驚かれました。

――DVDタイトルにちなみ、人生を懸けたくなるシーンを挙げるなら？

【松本みいな】 最後のほうに収録されているセーラー服のシーンです。スカートをめくったときのお尻がきれいに見えるし、これからチャームポイントにしていこうと考えているので。みーにゃのお尻に人生を懸けてほしいです！

KNOCK OUTガールズについては、「初めて試合を観戦したときに感動して泣いちゃうほど。格闘技の楽しさをみなさんに伝えていきたい」とPR。3月14日に後楽園ホールで開催される「MAROOMS presents KNOCK OUT.62」に注目が集まるところだ。