教員免許の資格を持ち、驚異のスタイルを誇る新人として注目を集めている谷 碧（たに・あおい）さんが、2nd DVD「グラドルのグランデ」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを2月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

Instagramのフォロワーは18万人を突破し、月1回ペースの撮影会もすぐ枠が埋まるほどの人気を見せている谷さん。2nd DVDでは高校生を演じていて、好意を寄せる先生（＝視聴者）との関係が描かれているのが特徴だ。ロケは9月に宮古島で行われている。

――シーンの紹介を。

【谷 碧】 ある日、先生と海に遊びに行くことになって「夢みたい」と大はしゃぎ。準備体操してビーチを走ったり、日光浴をしたり、岩場のほうに行ったりします。シャワーを浴びたり、シャツを羽織った姿でベッドでくつろいだりするシーンも撮りました。

――オススメは？

【谷 碧】 カーキ色のニットワンピースを着ているシーンです。衣装がすごく大人っぽくて、前作とは違う自分を表現することができたなって。運動に誘うシーンで披露した黒のレオタード姿も、スポーツ選手みたいな雰囲気だったので気に入っています。

――ほか注目は？

【谷 碧】 制服を着てスクールバッグを背負い、「遅刻する、どうしよう」と言いながら道を走るシーンです。すごく無邪気で学生時代に戻った気がしたし、「そんな時期もあったな……」と思いながら取り組んでいました。

――恥ずかしかったりは？

【谷 碧】 正直めちゃくちゃ恥ずかしかったです（笑）。Instagramにも公開しなかったし、どんな感想が寄せられるのかな……とドキドキしましたね。ぜひ作品を視聴して楽しんでほしいです。

芸能活動も2年目に突入したので、このイベント時は「新しいことに挑戦したい」と伝えるに留めたが、2026年の「Pacific Fairies」に就任することを2月20日に発表。SUPER GTを代表する名門レースアンバサダーユニットとしての活躍に期待が高まっている。3rd DVD「女神の誘惑」も4月10日にリリース予定だ。