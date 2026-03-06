このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

「学生時代に戻った気がしました」 驚異のスタイルが魅力の谷 碧、2nd DVDで制服姿も披露！

2026年03月06日 19時00分更新

文● 清水　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　教員免許の資格を持ち、驚異のスタイルを誇る新人として注目を集めている谷 碧（たに・あおい）さんが、2nd DVD「グラドルのグランデ」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを2月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

　Instagramのフォロワーは18万人を突破し、月1回ペースの撮影会もすぐ枠が埋まるほどの人気を見せている谷さん。2nd DVDでは高校生を演じていて、好意を寄せる先生（＝視聴者）との関係が描かれているのが特徴だ。ロケは9月に宮古島で行われている。

谷 碧
谷 碧
谷 碧
谷 碧

――シーンの紹介を。

【谷 碧】　ある日、先生と海に遊びに行くことになって「夢みたい」と大はしゃぎ。準備体操してビーチを走ったり、日光浴をしたり、岩場のほうに行ったりします。シャワーを浴びたり、シャツを羽織った姿でベッドでくつろいだりするシーンも撮りました。

――オススメは？

【谷 碧】　カーキ色のニットワンピースを着ているシーンです。衣装がすごく大人っぽくて、前作とは違う自分を表現することができたなって。運動に誘うシーンで披露した黒のレオタード姿も、スポーツ選手みたいな雰囲気だったので気に入っています。

――ほか注目は？

【谷 碧】　制服を着てスクールバッグを背負い、「遅刻する、どうしよう」と言いながら道を走るシーンです。すごく無邪気で学生時代に戻った気がしたし、「そんな時期もあったな……」と思いながら取り組んでいました。

――恥ずかしかったりは？

【谷 碧】　正直めちゃくちゃ恥ずかしかったです（笑）。Instagramにも公開しなかったし、どんな感想が寄せられるのかな……とドキドキしましたね。ぜひ作品を視聴して楽しんでほしいです。

　芸能活動も2年目に突入したので、このイベント時は「新しいことに挑戦したい」と伝えるに留めたが、2026年の「Pacific Fairies」に就任することを2月20日に発表。SUPER GTを代表する名門レースアンバサダーユニットとしての活躍に期待が高まっている。3rd DVD「女神の誘惑」も4月10日にリリース予定だ。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中