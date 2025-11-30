ニックネームは「みーにゃ」。美しさと可愛さの二刀流で活躍する松本みいな（まつもと・みいな）さんが、1st DVD「みーにゃにおまかせ」（発売元：竹書房、収録時間：139分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月15日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

球場でビールの売り子をしていたという松本さんは、その後にアイドルに転身して多くのファンを獲得。現在はアイドルを卒業してグラビアを中心に活動しているが、この卓越したビジュアルは撮影会でも大人気である。ファン待望の1st DVDは、7月に千葉県の鴨川にて撮影された映像だ。

――どんなシーンが楽しめますか？

【松本みいな】 自己紹介に始まり、海に遊びに出かけたり、部屋でエクササイズをやったり、ジャージ姿でバスルームを掃除してシャワーを浴びたりしました。DVDリリースを機に「お尻がいいね」と褒めてもらえることも増えたし、みーにゃのお尻も堪能してほしいです。

――オススメは？

【松本みいな】 私ならではだと思うので、ビールの売り子になって海で（視聴者と）出会うシーンです。服を脱いで水着になって走ったり、砂遊びするのですが、最後はビールを注いで乾杯しています。

――印象に残った衣装などがあれば。

【松本みいな】 超久しぶりに着た制服です。「まだ着られるかな？」と思いながら取り組んでいましたが、キャピキャピ可愛い感じに仕上がりました。和室で制服を脱ぐ流れになっていて、可愛さからの変化も楽しめるようになっています。

――特に大人っぽさが表現できたシーンは？

【松本みいな】 白のブラウスにタイトなグレーのスカート姿で、OLを演じているシーンです。営業で外回りをして疲れちゃうのですが、部屋で服を脱いでセクシーな青のランジェリーを見せる展開。色気のあるみーにゃも楽しんでほしいです。

グラビア活動における目標は、紙の写真集を出すこと。「DVDリリースも2nd、3rdと続けていけるグラドルになりたいです」と抱負を述べた。12月20日開催の「スペシャル大撮影会 in Booty東京」にも参加予定なので、紹介ページで確認しよう。