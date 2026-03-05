1.24kgで23.5時間駆動　AcerのAIノートPC「Swift Go 14 AI」

日本エイサーは、新たなノートパソコン「Swift Go 14 AI」を発売する。これは、インテル Core Ultra プロセッサーを搭載した14型モバイルノートパソコンで、3つのモデル（SFG14-75T-H93Z／SFG14-75T-H73Z／SFG14-75T-H53Y）が展開される。販売はAmazonやAcer公式オンラインストアで行われるという。

Swift Go 14 AIは、その軽量設計（約1.24kg）と強力な性能が特徴だ。インテル Core Ultra 9 プロセッサーに32GBのメモリを標準搭載しており、最大約23.5時間のバッテリー駆動時間を実現。さらにWi-Fi 7やIR ウェブカメラなどの現代的な技術を備えており、リモートワークやオンライン会議にも最適である。

ディスプレイは14インチのWUXGA（1920×1200）で、16:10の比率を持つIPS非光沢タッチディスプレイを採用。sRGB 100%の広色域対応で自然な色再現ができるほか、最大120Hzのリフレッシュレートで滑らかな描画を実現。ビジネスからクリエイティブワークまで対応し、目に優しい設計となっている。

音質と接続性も注目ポイント。内蔵ステレオスピーカーやDTS:X Ultra、Acer TrueHarmonyによるバランスの取れた音響、さらにUSB4ポートを含む複数の接続オプションにより、さまざまな用途に応える拡張性を持つ。米国軍用規格MIL-STD 810Hに準拠する堅牢性も兼ね備え、日常の使用にも安心だ。