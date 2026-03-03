MSI、GeForce RTX 5070搭載の限定版「World of Warcraft」モデル発売　価格は13万9800円

エムエスアイコンピュータージャパンは、NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用したGeForce RTX 5070を搭載したグラフィックスカード「GeForce RTX 5070 12G World of Warcraft MIDNIGHT LIGHT EDITION OC」と「GeForce RTX 5070 12G World of Warcraft MIDNIGHT VOID EDITION OC」を、3月3日から数量限定で発売する。価格は13万9800円。

MSIが新たに発表するこのグラフィックスカードには、最新のRTコアやTensorコア、ストリーミングマルチプロセッサーを備え、さらに「STORMFORCEファン」と「エアフローコントロール」ヒートシンクを搭載した。高冷却と静音性を持つ「TRI FROZR 4」冷却クーラーが採用されており、プレイヤーの要求を超えるパフォーマンスを提供することができる。

特に注目すべきは、グラフィックスカード本体やパッケージが、人気オンラインゲーム「World of Warcraft」のイメージを反映した限定コレクションデザインである点だ。LIGHTエディションとVOIDエディションという二つのスタイルで提供し、ゲームファンの期待に応える特別なモデルとなっている。

MSIはまた、保証期間を2年間に延長し、正規代理店で購入した場合に限って適用される条件を整備した。これは消費者にとっても安心して購入できる大きなメリットだと言えるだろう。