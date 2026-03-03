MSI「MAG 272URDF E16」発表｜4K/160HzとフルHD/320Hzを切替できるデュアルモード搭載ゲーミングモニター

エムエスアイコンピュータージャパンは、3月5日より新たにゲーミングモニター「MAG 272URDF E16」を発売開始する。価格は73,500円前後となり、全国のビックカメラ、エディオンなどの販売店、およびAmazonを含むオンラインショップで購入可能だ。

新登場の「MAG 272URDF E16」は、4K解像度で160Hz、もしくはフルHDで320Hzというリフレッシュレートを瞬時に切り替えられるデュアルモードを搭載する。そのため、RPGゲームのように高精細な映像を求めるユーザーにも、FPSゲームでスピードを重視するゲーマーにも最適だとしている。さらに、最小応答速度0.5msを実現するRAPID IPSパネルを搭載しており、従来のIPSパネルに比べて、より高速駆動が可能となり、残像感の少ない滞在時間を提供するという。

「MAG 272URDF E16」はまた、DisplayHDR 400対応で光と影をリアルに再現し、臨場感あふれる映像体験を提供。24.5インチの画面サイズモードや、「ナイトビジョン」や「AIビジョン」などのゲーミング機能も充実している。加えて、高性能スタンド搭載により、モニターの高さや角度を自由に調整でき、90°の回転表示も可能。使用環境に応じて縦表示に切り替えることができ、幅広い用途に対応する。

デュアルモードやAdaptive-Sync機能、Gaming Intelligence機能をはじめとする様々な機能も備えている。