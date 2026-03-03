このページの本文へ

3月16日発売

おいしそ！ 日清どん兵衛の“汁なし”＝焼うどん！サクサクあげ玉も

2026年03月03日 16時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

だしを楽しむ焼うどんが登場！

　日清食品は「日清のどん兵衛 焼うどん」（254円）を3月16日に全国で発売する。

"汁なし"どん兵衛＝焼うどんが登場

　和風カップ麺ブランドのどん兵衛から、いつもとはひと味違う"汁なし"で楽しめる新商品が登場。

　「日清のどん兵衛 焼うどん」は、つるみのあるもっちりとした食感のうどんを熱湯5分で湯切りし、醤油ベースに鰹だしを加えた「液体つゆ」で仕上げる一杯。

　そこに鰹粉末に七味を加えた「粉末だし」を合わせることで、だしの香りが際立つコク深い味わいが楽しめるという。液体つゆには豚肉を炒めたような香ばしい風味を加えているのもポイントとか。

　仕上げに加える"サクサクあげ玉"が食感にアクセントを与え、最後の一口まで飽きることなくいただけるそう。

　そのほかの具材にはきざみあげ、ネギを使用している。

麺とだしに自信があるからこその“汁なし”

　湯切って楽しむ“汁なし”タイプのどん兵衛はこれからの季節にもちょうどよさそう。サクサクあげ玉で最後までおいしくいただけるのも嬉しい！

　おそらく、麺とだしに自信があるからこその、焼うどんスタイルなのだろう。いつもとはひと味違う"汁なし"で楽しめる味に期待！

　（※文中の価格はすべて税込）

