北海道うまいとこ取り！てんや「海老と4種の北海道産天丼」春限定で

天丼チェーン「てんや」は3月5日より、春の期間限定メニュー「海老と4種の北海道産天丼」の販売を開始します。

春限定「海老と4種の北海道産天丼」

てんやの季節の天丼。日本各地の食材に注目する「Good JAPAN」企画の新商品として、「Good JAPAN 北海道の恵み」をテーマにしています。

▲海老と4種の北海道産天丼（みそ汁付） 1160円

ふっくらとした食感という「北海道産宗八（そうはち）カレイ」をはじめ、旨みが凝縮された「北海道産帆立」、雪深い寒い季節から旬を迎える「北海道産真鱈」など、北海道産の魚介を使用した天丼です。

さらに、濃厚な旨みの「とかちマッシュ（マッシュルーム）」を加え、4種の北海道産食材を、定番の「海老」と一緒に味わう一杯に仕上げています。

本メニューで使用している天ぷらに藪そばを組み合わせた「海老と4種の北海道産天ぷらと藪そば」や、持ち帰り用の弁当、天ぷらのみの盛り合わせもラインアップします。

▲海老と4種の北海道産天ぷらと藪そば（1人前） 1410円

▲海老と4種の北海道産天丼弁当（お新香付） 持ち帰り1160円、デリバリー1570円

▲海老と4種の北海道産天ぷら盛合わせ 1人前1010円、2人前2000円

北海道づくしの春メニューが登場！

日本の食材に注目する「Good JAPAN」は、てんやの運営会社の母体であるロイヤルホールディングスがグループを通して取り組んでいます。今回はその一環。



北海道産の食材を贅沢に使用した「海老と4種の北海道産天丼」では、特に宗八カレイはてんやで初登場となる食材で注目です。淡白ながらも上品な旨味が特徴とのことで楽しみですね。

店内でしっかり食事として楽しむのはもちろん、持ち帰りやデリバリーで気軽に選べるのも嬉しいところです。こちらは4月下旬までの期間限定なので、気になった人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。