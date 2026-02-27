「カップヌードル 紅しょうがシーフード」がビッグサイズで！ 今だけの "ピリ旨い"一杯

日清食品は「カップヌードル 紅しょうがシーフード ビッグ」（292円）を3月9日に全国で発売する。

「カップヌードル 紅しょうがシーフード ビッグ」が新発売

カップ麺「カップヌードル」ブランドの大容量シリーズに新フレーバー。

今回、以前から「シーフードヌードル」のスープに使われていながらも、意外とその存在が知られていなかった隠し味の "紅しょうが" を主役にした新商品を展開する。



「カップヌードル 紅しょうがシーフード ビッグ」は、「シーフードヌードル」のコク深いスープに、おなじみのカニカマ、キャベツ、たまご、イカ、ネギのほか、紅しょうがチップを具材として加えた一杯。



キレのある味わいを存分に楽しめる、今だけの "ピリ旨いシーフードヌードル" とうたう。

紅しょうが好きなら試して！

日清食品の「カップヌードル シーフードヌードル ビッグ」を対象にしたユーザー調査では、 "紅しょうが" に好意的な印象を持っている割合が約75%。一方で「シーフードヌードル」の隠し味として "紅しょうが" が使われていることを知っている方は、全体の半数以下だったという。



今回、そんな“知られざる”隠し味にスポットを当てた。



紅しょうがが好きな方にはたまらない新商品が登場。これまで隠し味だった紅しょうが。主役になったらどんな味わいなのか楽しみだ！

（※文中の価格はすべて税込）