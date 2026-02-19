MSI新作は“キャラデザイン”仕様の限定モデル！ RTX 5070 Ti搭載ハイエンドPC登場

エムエスアイコンピュータージャパンは2月27日より、MSIオリジナルキャラクター「Loong：NIA」をデザインに取り入れた限定ゲーミングPC「MSI MLG LIMITED EDITION」を発売する。価格は458,000円。

「MSI MLG LIMITED EDITION」は、情熱的なレッドが印象的なデザインで、マザーボードやグラフィックスカード、ケース、水冷クーラー、電源ユニットまで一貫した「Loong：NIA」のテーマが施されている。これにより、PCデスクを華やかに彩るだけでなく、コレクターズアイテムとしても高い価値を持つという。

スペックもハイエンド仕様で、CPUには「AMD Ryzen 7 9800X3D」、グラフィックスカードには「GeForce RTX 5070 Ti 16G」が採用されている。メモリは32GB、ストレージは2TB SSDを搭載し、AAAタイトルのゲームや動画編集などのクリエイティブ用途にも最適なパフォーマンスを発揮する。

PCケースは270度ガラスパネル仕様のピラーレスデザインを採用し、合計7基のARGBファンと共に洗練された外観を演出する。また、専用設計のGPUスタンドで大型グラフィックスカードを安定して保持し、さらに水冷クーラーのヘッド部分にはNIAフィギュアなどの飾り付けが可能となっている。