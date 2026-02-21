HISモバイルが春商戦向けキャンペーン開始！ 知人への紹介でAmazon1000円分や初期費用半額　

HISモバイルは、春商戦向けに「HISモバイル春の半額祭り」を開始（4月6日10時まで）。HISモバイルユーザーが知り合いを紹介しての新規契約などで、特典が貰えるキャンペーンを実施している。

まずは「紹介割キャンペーン」。これはすでにHISモバイルに加入しているユーザーが、知人や家族にHISモバイルを紹介。その知人や家族がHISモバイルに新規加入（「自由自在2.0プラン」）した場合は、紹介したユーザーにAmazonギフト券1000円分、紹介された知人や家族は初回契約事務手数料（3300円）が半額の1650円になるというもの。契約から3ヵ月以上の継続利用が条件となる。

続いては「はじめてのスマホキャンペーン」。これは18歳未満のユーザー限定で、「自由自在2.0プラン」を新規契約した場合に、初回契約事務手数料がやはり半額（1650円）になる。

最後は「パカパカ携帯プレゼントキャンペーン」。こちらは「自由自在2.0プラン」に加えて、「完全通話かけ放題」のオプションを契約することで、従来型ケータイの「AQUOS SH-01J」の中古品を無料、「DIGNO ケータイ2 701KC」の未使用品を半額（7700円）で提供するというもの。なお、「自由自在2.0プラン」は100MBまでなら280円、「完全通話かけ放題」は1480円なので、月2000円以下でかけ放題のSIMが持てる計算となっている。

キャンペーン内容や詳しい条件についてはHISモバイルのサイトで（https://his-mobile.com/campaign/spring_sale2026）。