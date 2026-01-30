MSI B850新モデル発表｜AMD Ryzen 9000対応「TOMAHAWK MAX WIFI II」など2機種登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

　エムエスアイコンピュータージャパンは2月27日より、最新のAMD Ryzen 9000シリーズプロセッサーと、次世代AM5 CPUに対応したB850チップセット搭載マザーボード、「MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II」と「PRO B850-S EVO WIFI」を発売する。価格は「MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II」が50,980円、「PRO B850-S EVO WIFI」が29,980円である。

　MSIのB850マザーボードは、大容量の64MB BIOS ROMを搭載し、未来のCPUへの対応を可能にしている。特にMAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI IIは、外部クロックジェネレーター「OC ENGINE」を採用し、CPUのベースクロックを自在に調整できるため、最大15%のゲーム性能向上が期待される。これにより、グラフィックスカードやSSDの動作に影響を与えず、効率的なパフォーマンス調整が可能となっている。

　MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI IIは、ブラックで統一されたデザインがスタイリッシュで、ハイエンドCPUの性能を引き出す合計17フェーズ80A SPSの電源回路を搭載。また、5G LANとWi-Fi 7のサポートにより、ネットワーク通信の高速化が図れる。これに対し、PRO B850-S EVO WIFIは、どんな環境にも馴染むシンプルなデザインを採用し、PCIe 5.0対応で最新のハイエンドパーツに適用可能だ。EZ Wi-Fiアンテナなどの設計により、ユーザー自身でのカスタムや組み立てがしやすいのも特徴だ。

■関連サイト

MSI トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
2016年
01月
03月
05月
06月
09月
11月
2015年
01月
03月
04月
06月
2014年
05月
06月
09月
10月
11月