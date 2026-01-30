MSI B850新モデル発表｜AMD Ryzen 9000対応「TOMAHAWK MAX WIFI II」など2機種登場

エムエスアイコンピュータージャパンは2月27日より、最新のAMD Ryzen 9000シリーズプロセッサーと、次世代AM5 CPUに対応したB850チップセット搭載マザーボード、「MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II」と「PRO B850-S EVO WIFI」を発売する。価格は「MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II」が50,980円、「PRO B850-S EVO WIFI」が29,980円である。

MSIのB850マザーボードは、大容量の64MB BIOS ROMを搭載し、未来のCPUへの対応を可能にしている。特にMAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI IIは、外部クロックジェネレーター「OC ENGINE」を採用し、CPUのベースクロックを自在に調整できるため、最大15%のゲーム性能向上が期待される。これにより、グラフィックスカードやSSDの動作に影響を与えず、効率的なパフォーマンス調整が可能となっている。

MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI IIは、ブラックで統一されたデザインがスタイリッシュで、ハイエンドCPUの性能を引き出す合計17フェーズ80A SPSの電源回路を搭載。また、5G LANとWi-Fi 7のサポートにより、ネットワーク通信の高速化が図れる。これに対し、PRO B850-S EVO WIFIは、どんな環境にも馴染むシンプルなデザインを採用し、PCIe 5.0対応で最新のハイエンドパーツに適用可能だ。EZ Wi-Fiアンテナなどの設計により、ユーザー自身でのカスタムや組み立てがしやすいのも特徴だ。