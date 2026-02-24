7ポートUSBハブ登場　USB-A×4＋Type-C×3搭載、USB 5Gbps対応で4,980円

エレコムは、増え続けるUSB機器への対応として、7台のUSB機器を同時に接続できる7ポートUSBハブを3月上旬より販売開始する。価格は4,980円。

この新製品は、4つのUSB-Aポートと3つのUSB Type-Cポートを備えた合計7ポートを搭載している。これにより、マウスやキーボードといった基本的な入力デバイスから、外付けHDDやUSBメモリまで、多様なデバイスを一度に接続できる。さらに、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応により、大容量データも高速に転送可能という特徴を持つ。

また、ケーブル一体型の設計により、ケーブルを紛失する心配がなく、付属の変換アダプターにより、パソコンのUSBポートがUSB-AでもUSB-Cでも対応可能だ。別途用意したAC充電器を接続することで、セルフパワーでの安定した動作が実現できる点も魅力の一つだ。

外装には高級感のあるアルミ筐体を採用し、優れた放熱性と耐ノイズ性を兼ね備えることで、接続機器間の相性問題を最小限に抑えている。このハブは、Windows 11/10、macOS、iPadOSに対応しており、ビジネスシーンからプライベートユースまで、幅広く活用できるだろう。