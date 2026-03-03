ハイスペックなゲーミングPCが欲しいならミドルタワー。そんな考え方はもはや過去のものになりつつある。今回紹介するサイコム の「G-Master Spear Mini B850A 」は26.3Lのコンパクトボディーで、AAAタイトルも高画質かつ快適に遊べる仕様が選べる。試用機をお借りしたので早速見ていこう。

G-Master Spear Mini B850A 標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック CPU AMD「Ryzen 7 9700X」

（8コア/16スレッド、最大5.5GHz） AMD「Ryzen 7 9850X3D」

（8コア/16スレッド、最大5.6GHz） CPU

クーラー Noctua「NH-U12S redux」

（空冷、120mmファン） Noctua「NH-D15 G2」

（空冷、140mmファン×2） マザー

ボード ASRock「B850M Pro RS WiFi」（AMD B850、Micro-ATX） メモリー 16GB（16GB×1）、DDR5-5600

＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ 32GB（16GB×2）、DDR5-5600

＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ ストレージ Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオ

カード MSI「GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS」

（16GB GDDR7） サイコム「Silent Master Graphics RTX5070Ti 16GB」（16GB GDDR7） 電源

ユニット Antec「NeoECO Gold NE750G M」（750W、80 PLUS GOLD） ASRock「Steel Legend SL-850G」（850W、80 PLUS GOLD、Cybenetics PLATINUM） PCケース Lian Li「A3-mATX Black」

（Micro-ATX） Lian Li「A3-mATX White TG」（Micro-ATX） PCケース

ファン 前面：Noctua「NF-F12 PWM」（120mm） PCケース

オプション なし ARGB発光システム

（LEDストリップ1本） 通信機能 サイズ 194（W）×443（D）×321（H）mm OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」

標準構成のCPUとビデオカードはコスパで人気の「Ryzen 7 9700X」と、「GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS」。このままで十分イマドキのゲームは快適に遊べるのだが、試用機はひと味もふた味も違った。なんと、発売したばかりの世界最速ゲーミングプロセッサー「Ryzen 7 9850X3D」を採用していたのだ。

Ryzen 7 9850X3DはRyzen 7 9800X3Dと同様、第2世代3D V-Cacheを備える。このキャッシュはゲームアプリにおける優位性は今や広く知られている。

また、ベースクロック（4.7GHz）は変わらないものの、最大ブーストクロックが5.2GHzから5.6GHzに上昇している点が特徴だ。ゆえに、ゲーミング性能を少しでも上げたい人にとっては、垂涎のCPUといえるだろう。

しかし、動作クロックが高いということは、それだけ発熱も大きくなる。この熱をいかに冷却できるかが、安定動作のカギとなる部分だが、試用機のCPUクーラーは大型ファンを2基搭載するNoctuaのハイエンド空冷モデル「NH-D15 G2」を採用する。



そして、ビデオカードは独自開発の静音モデル「Silent Master Graphics RTX5070Ti 16GB」と、小型PCとは思えない豪華な仕様だった。高性能であればあるほど当然サイズも大きくなるわけだが、これらのPCパーツが以下に収まっているのか、次ページをご覧いただきたい。