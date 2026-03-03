G-Master Spear Mini B850Aをレビュー
「小さくて高性能」なゲーミングPCが現実に！26.3LでRyzen 7 9850X3D＆RTX 5070 Tiのドリームマシン
2026年03月03日 10時00分更新
ハイスペックなゲーミングPCが欲しいならミドルタワー。そんな考え方はもはや過去のものになりつつある。今回紹介するサイコムの「G-Master Spear Mini B850A」は26.3Lのコンパクトボディーで、AAAタイトルも高画質かつ快適に遊べる仕様が選べる。試用機をお借りしたので早速見ていこう。
|G-Master Spear Mini B850A
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9700X」
（8コア/16スレッド、最大5.5GHz）
|AMD「Ryzen 7 9850X3D」
（8コア/16スレッド、最大5.6GHz）
|CPU
クーラー
|Noctua「NH-U12S redux」
（空冷、120mmファン）
|Noctua「NH-D15 G2」
（空冷、140mmファン×2）
|マザー
ボード
|ASRock「B850M Pro RS WiFi」（AMD B850、Micro-ATX）
|メモリー
|16GB（16GB×1）、DDR5-5600
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|32GB（16GB×2）、DDR5-5600
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオ
カード
|MSI「GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS」
（16GB GDDR7）
|サイコム「Silent Master Graphics RTX5070Ti 16GB」（16GB GDDR7）
|電源
ユニット
|Antec「NeoECO Gold NE750G M」（750W、80 PLUS GOLD）
|ASRock「Steel Legend SL-850G」（850W、80 PLUS GOLD、Cybenetics PLATINUM）
|PCケース
|Lian Li「A3-mATX Black」
（Micro-ATX）
|Lian Li「A3-mATX White TG」（Micro-ATX）
|PCケース
ファン
|前面：Noctua「NF-F12 PWM」（120mm）
|PCケース
オプション
|なし
|ARGB発光システム
（LEDストリップ1本）
|通信機能
|サイズ
|194（W）×443（D）×321（H）mm
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
標準構成のCPUとビデオカードはコスパで人気の「Ryzen 7 9700X」と、「GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS」。このままで十分イマドキのゲームは快適に遊べるのだが、試用機はひと味もふた味も違った。なんと、発売したばかりの世界最速ゲーミングプロセッサー「Ryzen 7 9850X3D」を採用していたのだ。
Ryzen 7 9850X3DはRyzen 7 9800X3Dと同様、第2世代3D V-Cacheを備える。このキャッシュはゲームアプリにおける優位性は今や広く知られている。
また、ベースクロック（4.7GHz）は変わらないものの、最大ブーストクロックが5.2GHzから5.6GHzに上昇している点が特徴だ。ゆえに、ゲーミング性能を少しでも上げたい人にとっては、垂涎のCPUといえるだろう。
しかし、動作クロックが高いということは、それだけ発熱も大きくなる。この熱をいかに冷却できるかが、安定動作のカギとなる部分だが、試用機のCPUクーラーは大型ファンを2基搭載するNoctuaのハイエンド空冷モデル「NH-D15 G2」を採用する。
そして、ビデオカードは独自開発の静音モデル「Silent Master Graphics RTX5070Ti 16GB」と、小型PCとは思えない豪華な仕様だった。高性能であればあるほど当然サイズも大きくなるわけだが、これらのPCパーツが以下に収まっているのか、次ページをご覧いただきたい。
