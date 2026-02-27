サイコム春セール2026開催！ Hydroシリーズ3万円引き、ゲーミングPCも2万円オフ

サイコムは、特典満載の「春の新生活応援キャンペーン2026」を2月27日から4月13日まで開催すると発表した。この期間中、デュアル水冷PCや静音PC、ゲーミングPCが大幅に値引きされる上、様々な特典が付与される。

本キャンペーンでは、目玉商品としてデュアル水冷PC「Hydroシリーズ」が30,000円引き、静音PCの「Silent Masterシリーズ」およびゲーミングPCがそれぞれ20,000円引きされる。また、Crucial製NVMe SSDも10,000円引きとなる。さらに先着数量限定で静音ビデオカードを購入すると「Noctua 20周年記念マウスパッド」が、全モデルの購入者には「Sycomオリジナルトートバッグ」がプレゼントされる。BTOパソコン全てが送料無料となるほか、分割払いのショッピングローンも36回まで金利無料で利用可能だ。

キャンペーンの詳細はサイコムの公式サイトで確認でき、各種カスタマイズが可能なBTOパソコンが用意されている。「サイコムあんしん相性チェッカー」により事前にパーツの相性確認も可能で、安心して購入を進められる設計だ。この機会を逃さず、より快適なPC環境を手に入れる絶好のチャンスだ。