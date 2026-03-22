サイコム のG-Master Veloxシリーズは、PCパーツを厳選してカスタマイズできる範囲をあえて狭めることで、BTOパソコンの難しさを払拭。つまり、PC初心者でも迷わず鉄板の構成を購入しやすくしたモデルだ。しかも、コストパフォーマンス面でも優れているため、当然ながら人気のシリーズとなっている。

この人気シリーズの小型モデルとして誕生したシリーズが「G-Master Velox Mini」だ。サイズは200（W）×336（D）×283.5（H）mm、容積わずか19Lというコンパクトボディーに、ミドルタワーPCに匹敵するほどのゲーミング性能を秘めている点が魅力だ。

天面には取っ手がついており、簡単に移動できる点もいい。デスクまわりのレイアウト変更は容易だし、気分を変えてリビングの大画面でゲームを楽しむなんてこともラクにできる。もちろん、メンテナンス時に手元にPCを引き寄せるといったように、日常シーンでも便利なことが多い。

今回はそんな魅力あふれるG-Master Velox Miniシリーズの中から、Ryzen 9000シリーズを搭載する「G-Master Velox Mini B850A AMD Edition 」を紹介しよう。

G-Master Velox Mini B850A AMD Edition 標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック CPU AMD「Ryzen 5 9600X」

（6コア/12スレッド、最大5.4GHz） AMD「Ryzen 5 9600」

（6コア/12スレッド、最大5.2GHz） CPU

クーラー DeepCool「AK400」（空冷、120mmファン、サイドフロー） マザー

ボード GIGABYTE「B850I AORUS PRO (Rev. 1.1)」（AMD B850、Mini-ITX） メモリー 16GB（16GB×1）、DDR5-5600

＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ 16GB（8GB×2）、DDR5-5600

＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ ストレージ Crucial「P310 CT1000P310SSD」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） Crucial「E100 CT1000E100SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオ

カード MSI「GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC」

（8GB GDDR7） ASRock「Radeon RX 9060XT Challenger 16G OC」

（16GB GDDR6） 電源

ユニット CWT「CSN650M-G」（650W、80 PLUS GOLD、SFX） PCケース DeepCool「CH160 MESH WH R-CH160-WHNMIO-G-1」

（Mini-ITX、ミニタワー） PCケース

ファン 背面：Noctua「NF-F12 PWM」（120mm） 通信機能 2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 7（無線LAN）、Bluetooth 5.4 サイズ 200（W）×336（D）×283.5（H）mm OS Microsoft「Windows 11 Home」 直販価格 28万3530円～ 27万2740円

なお、今回の試用機は標準構成からカスタマイズしている。CPUはRyzen 5 9600XからRyzen 5 9600に、メモリーは16GB×1から16GB（8GB×2）に、ビデオカードはGeForce RTX 5060搭載モデルから、Radeon RX 9060 XT搭載モデルに変更。SSDもCrucialの「P310」（1TBモデル）から「E100」（1TBモデル）に変えて、全体で標準構成よりも1万円以上お安くなっている。