Silent-Master NEO B850Aをレビュー
空冷を極めたRyzen 7 9800X3D採用ゲーミングPC、独自のRTX 5070 Ti搭載ビデオカードで電源がついているかわからないほど静か
2026年01月16日 10時00分更新
ゲーミングPCは高性能なCPUとビデオカードを搭載しているため、動画編集やソフト開発といった仕事用PCとしても人気が高い。とくに、最近はローカル環境でLLM（大規模言語モデル）を動かすといったAI利用も増えており、ゲーミングPCの用途は実に幅広くなってきている。
しかしながら、高性能なCPUやGPUはそれだけ発熱が大きく、どうしてもクーラーのファンが高回転になり、動作音が大きくなってしまいがちだ。最近は水冷クーラーの普及もあり、掃除機かと思うほどウルサイPCはほとんどなくなったが、深夜でも隣室に気をつかわずに使えるものとなるとだいぶ少ない。
つまり、性能と静音性は基本的にトレードオフの関係にある。しかし、その両者を高い次元で両立したPCも存在する。サイコムの空冷静音ゲーミングPC、Silent-Master NEOシリーズもその1つ。今回はそんなSilent-Master NEOシリーズに属する、「Silent-Master NEO B850A」を紹介しよう。
|Silent-Master NEO B850A
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 5 9600X」
（6コア/12スレッド、最大5.4GHz）
|AMD「Ryzen 7 9800X3D」
（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
|CPU
クーラー
|Noctua「NH-U12S」
（空冷、120mmファン）
|Noctua「NH-D15 G2」
（空冷、140mmファン×2）
|マザー
ボード
|ASUS「TUF GAMING B850-PLUS WIFI」（AMD B850、ATX）
|メモリー
|16GB（8GB×2）、DDR5-5600
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|32GB（16GB×2）、DDR5-5600
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|光学
ドライブ
|DVDスーパーマルチ
|なし
|ビデオ
カード
|サイコム「Silent Master Graphics RTX5060Ti 16GB」（GeForce RTX 5060 Ti、16GB GDDR7）
|サイコム「Silent Master Graphics RTX5070Ti 16GB」（GeForce RTX 5070 Ti、16GB GDDR7）
|電源
ユニット
|Antec「NeoECO Gold NE650G M」（650W、80 PLUS GOLD）
|ASRock「Steel Legend SL-850G」（850W、80 PLUS GOLD、Cybenetics PLATINUM）
|PCケース
|Cooler Master「Silencio S600 MCS-S600-KN5N-S00」
（ATX、ミドルタワー）
|PCケース
ファン
|前面：Noctua「NF-A14 FLX」（140mm）、
背面：Noctua「NF-S12A FLX」（120mm）
|通信機能
|2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 7（無線LAN）、Bluetooth 5.4
|サイズ
|209（W）×478（D）×470.5（H）mm
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
なお、試用機の仕様は標準構成から変更しており、CPUは「Ryzen 7 9800X3D」、CPUクーラーは「NH-D15 G2」、メモリーは32GB（16GB×2）、ビデオカードは「Silent Master Graphics RTX5070Ti 16GB」、電源ユニットは「Steel Legend SL-850G」となっている。
すべてNoctua製ファンにして徹底的に静音化
早速、Silent-Master NEO B850Aの内部をチェックしていこう。
試用機のCPUクーラーはNoctuaの「NH-D15 G2」。2つの大きなヒートシンクにそれぞれ140mmファン（最大1500rpm）を搭載したハイエンドモデルだ。2基の大口径ファンを低回転で運用し、静音性と冷却性能を両立している。
CPUから出た熱はヒートシンクに移動し、そこからファンで熱風に変換。この熱風をすばやくPCの外へ排出できるように、CPUクーラーの直線上に120mmの排気ファンを配置している。ちなみに、この排気ファンも静音性に優れたNoctuaの「NF-S12A FLX」だ。
前面にはやはりNoctua製の140mmファン「NF-A14 FLX」を吸気用に装備。外部の冷たい空気を取り入れ、PC内の温度を下げてくれる。吸気ファンの位置はちょうどCPUとビデオカードの間あたりで、両方に冷たい空気を送り込めるようになっていた。
ゲーミングPCの静音化における最大のハードルはビデオカードだ。ビデオカードのメーカーは各社とも静音動作をうたっているモデルを展開しているが、アイドル時こそ静かだがゲーム中の動作音はそれなりのものが多い。サイコムはこの問題を独自に静音ビデオカードを作るという、BTO PCメーカーでは前代未聞の離れ業で解決した。
独自といっても基板からすべて作るというわけではなく、ベースとなるビデオカードに長尾製作所が設計・製造したファンカバーと、Noctuaのファンを組み合わせたものとなる。ラインアップはGPUの違いで3モデルあるが、今回の試用機には最上位となるGeForce RTX 5070 Ti搭載モデルを装着していた。
つまり、Silent-Master NEO B850AはCPUクーラー、PCケースファン、ビデオカードのすべてに静音性に優れたNoctuaのファンを採用することで、動作音を可能な限り抑えているわけだ。
