サイコム の「G-Master Velox Mini B850A AMD Edition 」は、容量19Lとビデオカードを搭載するゲーミングPCとしてはかなり小型だ。標準構成でもミドルクラスの性能で、カスタマイズしなくてもフルHDならほとんどのゲームを快適に楽しめる。前回に引き続き、今回はベンチマークソフトなどでその性能に迫る。

G-Master Velox Mini B850A AMD Edition 標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック CPU AMD「Ryzen 5 9600X」

（6コア/12スレッド、最大5.4GHz） AMD「Ryzen 5 9600」

（6コア/12スレッド、最大5.2GHz） CPU

クーラー DeepCool「AK400」（空冷、120mmファン、サイドフロー） マザー

ボード GIGABYTE「B850I AORUS PRO (Rev. 1.1)」（AMD B850、Mini-ITX） メモリー 16GB（16GB×1）、DDR5-5600

＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ 16GB（8GB×2）、DDR5-5600

＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ ストレージ Crucial「P310 CT1000P310SSD」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） Crucial「E100 CT1000E100SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオ

カード MSI「GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC」

（8GB GDDR7） ASRock「Radeon RX 9060XT Challenger 16G OC」

（16GB GDDR6） 電源

ユニット CWT「CSN650M-G」（650W、80 PLUS GOLD、SFX） PCケース DeepCool「CH160 MESH WH R-CH160-WHNMIO-G-1」

（Mini-ITX、ミニタワー） PCケース

ファン 背面：Noctua「NF-F12 PWM」（120mm） 通信機能 2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 7（無線LAN）、Bluetooth 5.4 サイズ 200（W）×336（D）×283.5（H）mm OS Microsoft「Windows 11 Home」 直販価格 28万3530円～ 27万2740円

なお、試用機は標準構成からカスタムしている。CPUはRyzen 5 9600XからRyzen 5 9600に、メモリーは16GB×1から16GB（8GB×2）に、ビデオカードはGeForce RTX 5060搭載モデルからRadeon RX 9060 XT搭載モデルに変更。標準構成とさほど変わらない性能で、1万円以上安い構成だ。



Radeon RX 9600 XTは、GeForce RTX 5060よりもお手頃だが性能はほど近く、VRAMは16GBと倍になっている点がいい。最近のゲームはとくにVRAM容量が重要となることが多く、ここがボトルネックになりやすいだけに、お得な選択肢といえる。

もちろん、マルチフレーム生成を使いたいというのであれば、GeForce RTX 5060も魅力的だ。とはいえ、すべてのゲームでマルチフレーム生成が使えるわけではないので、自分のプレイしたいタイトルにあわせて選ぶといいだろう。

なお、Ryzen 5 9600はRyzen 5 9600Xと同じコア数だが、動作クロックがやや低いものの5000円ほど安い。このクラスのゲーミングPCにおいて、ゲーミングにおけるCPUの性能差はかなり限定的なので、グレードダウンしてもさほど問題ないだろう。