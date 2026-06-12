サイコム、人気BTO PCを最大3万円値引き　GPUやSSDもお得に

サイコムは、BTOパソコン直販サイトで「サイコム サマーキャンペーン 2026」を6月12日から8月31日まで開催する。対象はゲーミングPC「G-Master Spear」「G-Master Velox」、静音PC「Silent Master」、デュアル水冷PC「G-Master Hydro」「G-Master Hydro Extreme」、デュアル水冷ワークステーション「Lepton Hydro」「Lepton Hydro Extreme」などで、価格面の特典を用意するという。
キャンペーン内容は、モデルごとに割引額が明確に設定されている。ゲーミングPCの各モデルは一律2万円引き、静音PCの各モデルも一律2万円引き、デュアル水冷PCとデュアル水冷ワークステーションの各モデルは一律3万円引きとなる。さらに、指定のAMD Radeon RX 9060 XT／9070／9070 XT搭載ビデオカード、NVIDIA GeForce RTX 5090／5080／5070 Ti／5070／5060 Ti搭載ビデオカードは一律1万円引き、Crucial製M.2 SSD全機種も一律1万円引きで提供する。
そのほかの特典も充実している。Premium Lineの全モデルは保証期間を無償で1年延長し、3年保証へアップグレードする。BTOパソコンはモニターを含め送料無料となり、通常2,920円の送料負担がなくなる。SMBCショッピングローンは最長36回まで金利無料で、クレジットカードを持たない購入者でも分割払いで導入しやすい設計だ。不要になったパソコンの下取りも一律1,000円で受け付ける。
サイコムは標準構成を基点にカスタマイズできるBTOパソコンを展開しており、購入前には「サイコムあんしん相性チェッカー」で構成の組み合わせを確認できる。キャンペーン期間は6月12日から8月31日24:00までで、購入時に各特典が適用される。高性能PCを検討する利用者にとって、機能性とコスト面の両方で魅力の大きい施策となるだろう。
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