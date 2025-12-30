このページの本文へ

G-Master Velox III AMD Editionをレビュー

「CoD: BO7」「BF6」「タルコフ」は快適？Ryzen 7 9700X＆GeForce RTX 5070搭載ゲーミングPCで検証

2025年12月30日 10時00分更新

文● いちえもん　編集●ジサトライッペイ／ASCII

　サイコムの「G-Master Velox III AMD Edition」は、カスタムの簡易化と厳選した高品質PCパーツが特徴のゲーミングPC。購入のしやすさを含めて、これからPCゲームデビューしたい初心者に最適なモデルだ。標準構成の直販価格は20万4970円（2025年12月23日時点）と手ごろな価格設定も魅力。

　このコスパの高さもまた本機が初心者向けに適している理由の1つだが、現在は世界的なメモリーとストレージの高騰で、受注を停止している。受注再開後の価格は不明だが、それでもほかのシリーズよりもコスパを突き詰めたお値段になっている可能性が高いだろう。

サイコムの定番ゲーミングPC「G-Master Velox III AMD Edition」。標準構成の直販価格は20万4970円～（送料込み）※2025年12月23日時点

　初心者に最適な理由と外観の特徴については、前回の記事で詳しく紹介した。今回は定番ベンチマークソフトやゲームタイトルを用い、そのパフォーマンスをチェックしていこう。受注再開後とはなるが、ぜひ購入の参考になれば幸いだ。

G-Master Velox III AMD Edition
標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック
CPU AMD「Ryzen 5 9600」
（6コア/12スレッド、最大5.2GHz）		 AMD「Ryzen 7 9700X」
（8コア/16スレッド、最大5.5GHz）
CPU
クーラー		 Noctua「NH-U12S redux」
（空冷、120mmファン、サイドフロー）		 Asetek「624S-M2 RGBポンプ仕様」（簡易水冷、240mmラジエーター）＋Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
マザー
ボード		 ASRock「B850 Pro-A WiFi」（AMD B850、ATX）
メモリー 16GB（8GB×2）、DDR5-5600
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞		 32GB（16GB×2）、DDR5-5600
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
ストレージ Crucial「P310 CT1000P310SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） Crucial「P310 CT2000P310SSD8」（2TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
ビデオ
カード		 Manli「Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7」（8GB GDDR7） MSI「GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC」（12GB GDDR7）
電源
ユニット		 COUGAR「ATLAS 750 CGR BA-750」（750W、80 PLUS BRONZE）
PCケース Fractal Design「Pop Silent White TG Clear Tint FD-C-POS1A-04」
（ATX、ミドルタワー）		 Fractal Design「Pop Silent Black TG Clear Tint FD-C-POS1A-02」
（ATX、ミドルタワー）
PCケース
オプション		 なし ARGB発光システム
（LEDストリップ2本）
通信機能 2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 6E（無線LAN）、Bluetooth 5.2
サイズ 215（W）×473.5（D）×454（H）mm
OS Microsoft「Windows 11 Home」

