前回に引き続き、サイコム のゲーミングPC「G-Master Velox III Intel Edition 」をご紹介しよう。本稿ではその性能に迫る。試用機では、コスパ抜群で今最も注目されているCPU、Core Ultra 5 250KF Plusを搭載。ビデオカードはGeForce RTX 5060 Ti搭載モデルなので、WQHD（2560×1440ドット）で快適に遊べるゲーミング性能が期待できる。

G-Master Velox III Intel Edition 標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック CPU インテル「Core Ultra 5 225F」

（10コア/10スレッド、最大4.9GHz） インテル「Core Ultra 5 250KF Plus」

（18コア/18スレッド、最大5.3GHz） CPU

クーラー Noctua「NH-U12S redux」（空冷、120mmファン、サイドフロー） マザー

ボード ASRock「B860 Rock WiFi 7」（インテルB860、ATX） メモリー 16GB（16GB×1）、DDR5-5600

＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ 16GB（8GB×2）、DDR5-5600

＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ ストレージ Crucial「E100 CT1000E100SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオ

カード Manli「Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7」（8GB GDDR7） Palit「GeForce RTX 5060 Ti White OC 16GB」（16GB GDDR7） 電源

ユニット COUGAR「ATLAS 750 CGR BA-750」（750W、80 PLUS BRONZE） PCケース Fractal Design「Pop Silent White TG Clear Tint FD-C-POS1A-02」

（ATX、ミドルタワー） PCケースオプション なし ARGB発光システム

（LEDストリップ2本） 通信機能 2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 7（無線LAN）、Bluetooth 5.4 サイズ 215（W）×473.5（D）×454（H）mm OS Microsoft「Windows 11 Home」 直販価格 24万2620円 30万5760円

まずはCPU単体の性能をチェック！

CPUクーラーが空冷ということもあり、まずはCPU性能から確かめてみよう。試したベンチマークソフトは「CINEBENCH 2026」だ。こちらはCGレンダリング速度から性能を測ってくれるもので、CPUの地力がわかる。



結果は「pts」という独自の単位で表し、この値が高ければ高いほど高性能となる。テストは全コア/スレッドを使用するMultiple Threads、1つだけ使用するSingle Threadを実行した。

Multiple Threadsが6985ptsで、Single Threadは563pts。KTU氏による別記事のレビュー結果と比べると、Single Threadのスコアーは期待通りだが、Multiple Threadsの期待値はかなり低めとなっている。

この原因はメモリー速度だろう。Core Ultra 5 250KF Plusのサポートメモリークロックの最大はDDR5-7200。試用機のメモリーはDDR5-5600なので、ここがボトルネックとなっている。実際、オーバークロック動作となるがDDR5-6200に引き上げてみたところ、Multiple Threadsのスコアーは7074ptsまで増加した。

また、逆にメモリー速度をDDR5-4400に落として試してみたところ、Multiple Threadsのスコアーは6839ptsに落ちたので、CINEBENCH 2026でメモリークロックが大きく影響することは間違いない。ちなみに、Single Threadのスコアーは560ptsでほぼ変わらずだったので、シングルスレッド性能が重要なゲームへの影響は軽微だと考えていいだろう。

もう1つ、同じくCGレンダリングを行なうベンチマークテストとして、Blender Open Dataの「Blender Benchmark」も試してみた。

「monster」のレンダリング性能（Samples per minute）で比較すると、DDR5-5600動作時が約196.5だったのに対し、DDR5-6200だと約199.3とやや伸びた。しかしながら、こちらは誤差の範囲なのでメモリー速度の影響は、比較的軽微といっていいかもしれない。



残念ながらBTOオプションには高速なメモリーは用意されておらず、マルチスレッド性能の底上げは難しい。とことん性能にこだわりたいというのであれば、将来高速なメモリーへの換装を視野に入れておきたい。