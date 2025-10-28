ウエストの実測が55.5cmなのにバストはHカップ！ 驚異のスタイルが魅力の藤原ナミ（ふじわら・なみ）さんが、7th DVD「蕩（とろ）けるカラダ」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：150分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月19日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

ラジコン沼にハマったことでも知られる藤原さんは、操縦の練習をしたり、レースに出場する様子をYouTubeに公開。可愛くて癒やされると、ラジコン好きのファンも次々と増やしている。7th DVDは今春にタイに渡航して撮影した映像である。

――設定やテーマは？

【藤原ナミ】 タイのホテルで働いているホテリエ（ホテルで働く女性）役です。視聴する方々がお客さんで、いろいろなおもてなしをする物語になっています。

――シーンとしては？

【藤原ナミ】 白のブラウスとタイトな黒のスカートで施設を案内したり、出入り口やお風呂場を掃除したり、メイド服を着てカクテルを作ってあげたりします。次第にお客さんと仲よくなっていく感じです。

――オススメは？

【藤原ナミ】 ホテリエ姿からの展開で、服を脱いで黒と薄ピンクのランジェリーを見せるところです。表情なども含めて、セクシーさを意識しながら取り組みました。視聴者に語りかけるような雰囲気でがんばった、朝ベッドのシーンも注目です。

――これからの活動の方向性も聞かせてください。

【藤原ナミ】 グラビアについては、雑誌の表紙に起用されたり、紙の写真集を出すことを目標にしたいです。趣味のラジコンについては、塗装に挑戦したり、大会に出たりしながら楽しさを伝えていきたいです。

新しい試みとして、サイゾー編集者によるYouTubeチャンネル「サイゾーグラフィック」で、藤原さんの撮り下ろしの合間の様子を毎週水曜日、3週間にわたって生配信することが決定（10月22日、10月29日、11月5日）。まだアナウンスはないが、8th DVDリリースにも大きな期待が寄せられるところだ。