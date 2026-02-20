ストリーマー・VTuber・esportsキャスターがカードに「クロスタ」ブースターパック第3弾「Broken Neonlights」

Game & Co.は2月19日、Samurai工房と共同事業で開発したトレーディングカードゲーム「Xross Stars（読み：クロススターズ、略称：クロスタ）のブースターパック第3弾「Broken Neonlights」とオフィシャルスリーブ4種を、3月27日に発売すると発表した。発売に先駆け、2月19日から公式ECサイトにて先行予約の受付も開始している。

Broken Neonlightsは、活躍中のストリーマーやVTuber、esportsキャスターなど16名が、新たにカードリーダーとして参戦。また、ストリートを賑わす多数の名シーンを再現した8種のSRカードも用意されている。加えて、今弾から新規レアリティとして、TSR、PPRが追加され、デッキ構築の可能性をさらに広げるという。

Broken Neonlightsは、通常カード（全81種）およびパラレルカード（全34種）から、1パックにつき8枚ランダムに封入される。価格は1パック（8枚入り）が440円、1BOX（12パック入り）が5280円。BOX購入では購入特典も付属する。購入特典は、Broken Neonlightsプロモカードパック（1枚）となる。プロモカードパックは、書下ろしイラストを使用したPPカード（全1種）またはフルアート仕様の第1弾収録カード（全2種）のいずれか1枚がランダムに封入される。なお、BOX購入特典は数量限定で、なくなり次第終了となる。

『Broken Neonlights』収録リーダーカード詳細

リーダーカード登場タレント（順不同・敬称略）

柊 ツルギ／猫麦とろろ／夜絆 ニウ／平岩康佑／藍沢 エマ／緋月 ゆい／紫宮 るな／絲依 とい／鬼ヶ谷 テン／rion／ととみっくす／けんき／猫汰 つな／天月-あまつき-／紡木 こかげ／ズズ

【再録】花芽 すみれ（第1弾）／わいわい（第2弾）

『Broken Neonlights』収録SRカード詳細

SRカード登場タレント（順不同・敬称略）

ストームラッシュ：藍沢 エマ／緋月 ゆい

メカニカルエキスパート：如月 れん／紫宮 るな

ジェイルブレイク：絲依 とい

強奪の宴：夜絆 ニウ

ソニックチェイサー：ととみっくす

We are...!：鬼ヶ谷 テン

頂きの景色：赤見かるび／如月 れん／白雪 レイド／紡木 こかげ

参拝・乾杯・超喝采：ズズ／紡木 こかげ

オフィシャルスリーブvol.6～vol.9は、Broken Neonlights収録のリーダーカードのイラストを使用。Vol.6は天月、7は柊ツルギ、8は藍沢エマ、9は猫麦とろろ。価格はそれぞれ990円。