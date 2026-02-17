ワコム液晶ペンタブレット用保護フィルム新登場｜紙のような描き心地＆高精細タイプの3種を展開

エレコムは、ワコム社製液晶ペンタブレットに対応する画面用フィルム3タイプ12アイテムを、2月中旬より新発売する。価格はオープン価格としている。

新発売されるフィルムは、ワコムの液晶ペンタブレット5製品に対応したカット済みフィルムで、ユーザーの好みに合わせて選べる3タイプがラインアップされている。紙心地フィルムは、上質紙タイプとケント紙タイプの2種類があり、独自の特殊表面形状デザインにより紙のような描き心地を実現する。高精細フィルムでは、ナノテクノロジーによる高精細加工により画面の反射を抑え、見やすさを提供するとともに、スムーズな描き心地を特徴としている。

紙心地フィルムの上質紙タイプは鉛筆硬度3Hのハードコート加工が施され、傷が付きにくい仕様である。また、ケント紙タイプは、ペン先の摩耗を以前のFLAPLシリーズと比べ85%低減することで、タッチペンを長持ちさせる。高精細フィルムも同様にハードコート加工が施されており、フィルムの表面を傷から守る。この他、全タイプ共通で指紋防止コーティングやエアーレス加工が施されており、画面を傷や汚れから守るだけでなく、気泡レスの貼り付けを可能としている。

フィルムは自己吸着タイプで、貼りやすく貼り直しが可能な仕様だ。付属品として専用のヘラ、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが同梱されているため、誰でも簡単にフィルムを貼り付けることができるという。