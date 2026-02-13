セガは2月13日より、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを中心として、期間限定で特別価格にて販売するSteam Saleを開催中。セール期間は、2026年2月26日まで。

今回、世界中で高い評価を獲得している『メタファー：リファンタジオ』と『クレール・オブスキュール：エクスペディション33』という2タイトルのコラボバンドルが、セールと同時に販売を開始。こちらのバンドルは、それぞれの販売価格から、さらに10％のバンドル割引きで購入できる。

セガから、『ソニックレーシング クロスワールド』が40％オフ、『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』が70％オフでラインアップ。また、『Football Manager 26 』が33％オフとなっている。

アトラスから、『ペルソナ３ リロード』が60％オフで販売中だ。このほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは下記のリンクを確認してほしい。

▼セガ/アドラス ダウンロード版セールページ

https://www.sega.jp/special/sale/

©2025 Sandfall Interactive SAS - Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.

©SEGA

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

©ATLUS. ©SEGA.

TM & © Mojang AB.

© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

©CAPCOM

© Sports Interactive Limited 2025. Published by SEGA.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。