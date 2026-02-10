このページの本文へ

2月24日発売です

“飲むプリン”復活！メイトー「なめらかプリン」を180gの大容量で飲めちゃう

2026年02月10日 09時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

人気すぎて復活！

　協同乳業は、「のむメイトーのなめらかプリン」を2月24日より数量限定で発売する。内容量180gで価格は228円。

リクエストにより復活！「のむメイトーのなめらかプリン」

　「のむメイトーのなめらかプリン」は、共同乳業の定番商品である「メイトーのなめらかプリン」が「なめらかすぎて飲める」というファンの声をヒントに開発した、新感覚の“プリン飲料”（商品カテゴリは乳飲料）。

　2024年に「メイトーのなめらかプリン」の発売25周年を記念して数量限定で発売され、多くの再販のリクエストを浮けたことから、2025年に引き続き今年も復活する。

　「メイトーのなめらかプリン」の3大要素である“くちどけ”、“なめらか食感”、“濃厚な味わい”はそのままに、飲んだ瞬間に口の中で「なめらかプリン」の香りが広がる味わいが特徴。

　もったりとした食感にすることで、ストローで吸ってもプリンのような食感を感じられるようこだわったという。内容量は「メイトーのなめらかプリン」（70g／105g）の約2倍の180g。

振る回数で好みの食感に！
オススメは「5回」あなたの好みは？

　なお、容器をタテに振る回数で、お好みの食感に調整できる点もポイント。リリースによると、振る回数が1回なら「どろっと」、5回なら「とろっと」、15回振ると「なめらか～食感」になるといい、商品開発担当者のオススメは“5回”なんだとか。

　どろっと派からなめらか派まで、自分に好みの食感を見つけるのも楽しそう！

　前回発売時に飲んだ方も、そうでない方も今回の発売のチャンスをお見逃しなく。

　（※文中の価格はすべて税込）

