発熱・発火リスクを低減　エレコムのUSBケーブルが経済産業省表彰

エレコムのブレーカー内蔵USBケーブルが、経済産業省が主催する「製品安全対策優良企業表彰（PSアワード）」の新設「製品部門（＋あんしん）」を令和7年度に受賞した。この表彰は、製品の安全性を高める取り組みが評価されたものであり、エレコムのUSBケーブルは、高温や過電流を検知すると自動で電流を遮断する機能を持つ。

この賞を受けたエレコムのUSBケーブルは、コネクター部に温度ブレーカーを内蔵し、発熱を検知すると即座に通電を遮断することで、発熱や発火のリスクを低減する設計となっている。さらに、第三者機関によってその安全性能が証明され、「誤使用・不注意をきっかけとした水濡れによる発熱のリスク低減が図られた製品」としても評価されている。

製品型番は「USB-A - USB Type-Cケーブル」のMPA-ACTPSS10WHとMPA-ACTPSS20WH、および「USB Type-C - USB Type-Cケーブル」のMPA-CC5PTSS10WHとMPA-CC5PTSS20WHがあり、各型番においても詳細な試験が行われ、温度保護機能の動作が確認されている。

今後、エレコムはこの受賞を機に、さらなる安全性向上と消費者とのリスクコミュニケーション促進を目指し、安全な製品選択を支援する市場環境作りを推進する方針だという。