エレコムのNESTOUT新製品、アウトドア展示会で披露　防水IP67バッテリーが目玉

エレコムは、2月18日から19日にすみだ産業会館で開催される「OUTDOOR THINGS EXHIBITION VOL.16」に出展する。この展示会では、同社のアウトドア向けブランドNESTOUTシリーズから新製品が披露される予定だ。

NESTOUTシリーズは、過酷なアウトドア環境でも安心して利用できるように設計された製品群だ。特に注目の新製品は、JIS保護等級IP67の防水・防塵性能を備えたモバイルバッテリーで、これにより水濡れや埃から機器を守ることができる。また、アウトドアに最適なサイズのポータブル電源も展示される予定で、持ち運びやすさと耐久性が特徴だ。

NESTOUTブランドは、トレッキングやキャンプなどのアウトドアシーンを想定しており、デザインやコンセプトでも高く評価されているという。グッドデザイン賞やiF DESIGN AWARDも受賞し、国内外で高い評価を受けている。同社の出展ブースでは、これらの製品を実際に見ることができるが、販売は行わない方針としている。

この展示会は、バイヤーや業界関係者、メディアを対象としているため、一般客の来場は控えるよう求められている。来場には事前登録は不要で、当日受付にて名刺を提出すれば入場できる。