「レースクイーン大賞 2019」や「ミスFLASH 2021」の受賞で知られる霧島聖子（きりしま・せいこ）さんが、5th DVD「あっためてみたら」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：135分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月6日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

オーディションに合格したことで、2月に発売された「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」にも、ミナト区系女子役で出演を果たした霧島さん。サーキットを中心に活躍の幅をさらに広げている印象であるが、イメージDVDも実に3年8ヵ月ぶりなのでうれしい限り。イベント開催の数週前から、参加チケットが完売という圧倒的な人気を見せつけた。

――久しぶりの映像作品は、どんな内容ですか？

【霧島聖子】 5月に沖縄でロケが行なわれたのですが、CAを演じています。沖縄へのフライトを終えてから、恋人（＝視聴者）とのバカンスを楽しむという流れになっています。

――オススメは？

【霧島聖子】 おしゃべりしながらビーチを歩き、岩場のほうに行って白の水着を見せるところです。実はあまり天候に恵まれず、奇跡的に晴れた思い出のシーン。自然光でキラキラした沖縄らしい風景になっているし、衣装も可愛いと思うのでお気に入りです。

――ほか注目は？

【霧島聖子】 CAの制服を着て「そろそろ行かなきゃ」という状況になったとき、「まだ一緒にいたい」とせがむ恋人とイチャイチャを始めるところです。制服の下はボルドー色の大人ぽいランジェリー。CAがこんなにえちえちな格好でいいのかな……と思えるシーンになっています。

――ファンから評判がよかったのは？

【霧島聖子】 バカンス中にコスプレするという展開で、黒のボンデージっぽい衣装を披露するシーンです。今作で最もセクシーな部分が出せたと思っているし、ファンの方々に「どの衣装が好き？」と聞いたときも、コレだという意見が集中しました（笑）。

サーキットでの活躍は10周年を迎えているが、2025年はSUPER GTの「WAKO'S GIRLS」、スーパーフォーミュラの「Kids com Team KCMGサポートガール」、スーパー耐久の「Hitotsuyama Racingレースアンバサダー」として活躍中。この5th DVDリリースを皮切りに、グラビア関連の話題も増えるというので詳細の発表を待とう。