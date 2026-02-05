Google Meet、音声翻訳ができるように　企業向けに一般公開

グーグルは2月4日、アルファ版として試験展開してきた「Google Meet」の法人向け音声翻訳機能について、1月27日から、一部のGoogle Workspaceプランにも提供範囲を拡大したことを公表した。

本機能はAIを活用したもので、通話中に話し手が発した言葉を、ほぼリアルタイムで聞き手の母国語に音声翻訳することが可能。音声からテキスト（字幕）への翻訳と異なり、話者の口調やリズムを真似ることで、会話の流れを維持できることがメリットだ。

2月4日現在の対応言語は、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、イタリア語の6つ。一度にアクティブにできる言語は1ペアで、3つ以上の言語を同時に扱うことはできない。

同社は今後、3月上旬にかけて、対象プランのユーザーに順次サービスを展開する予定だ。