Oracle Database@AWS、AWS東京リージョンでもついに提供開始

オラクルとAmazon Web Services（AWS）は2026年2月5日、AWSアジアパシフィック（東京）リージョンにおいて「Oracle Database@AWS」を提供開始した。

Oracle Database＠AWSは、AWSリージョン（データセンター）内に設置された「Oracle Cloud Infrastructure（OCI）」のインフラを用いて、「Oracle Exadata Database Service」や「Oracle Autonomous AI Database」「Oracle Autonomous AI Lakehouse」を提供するフルマネージド型のデータベースサービス。サービス基盤の運用と管理はオラクルが行う。

これを利用することで、ユーザーはオンプレミス環境で運用してきたOracle ExadataやOracle AI Database、「Oracle Real Application Clusters（RAC）」などのワークロードを、最小限の変更だけでクラウド環境に移行できる。さらに、AWS上のアプリケーションとデータベースを低遅延でネットワーク接続できるメリットもある。

ユーザー側では、AWSのコンソール「AWS Management Console」から管理操作が可能。また、同サービスの調達は「AWS Marketplace」のほか、AWSやオラクルのパートナー（APN：AWS Partner Network、およびOPN：Oracle PartnerNetworkに所属する適格パートナー）からできる。

なお、Oracle Database＠AWSは2024年9月に発表され、すでに米国と欧州にある4つのリージョンで提供中。東京は5つめのリージョンとなる。オラクルでは今後さらに17リージョンの追加予定を明らかにしており、その中にはAWSアジアパシフィック（大阪）リージョンも明記されている（提供開始時期は未公開）。