『龍が如く８外伝』や『ソニックレーシング クロスワールド』のデラックス版がセールに登場！

セガは2月4日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 2月オススメセール」を開催中。セール期間は、2026年2月25日まで。

セガから、かつて最凶の極道と恐れられた真島吾朗が失った記憶と財宝を求め大海原を巡る『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディションが72％オフ、ソニックシリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが40％オフでセールに登場。

また、Metacriticユーザースコア8.6を記録し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』が40％オフでラインアップしている。

アトラスから、『ペルソナ３』『ペルソナ４』『ペルソナ５』クリエイターをはじめ、一流アーティストが参画した完全新作ファンタジーRPG『メタファー：リファンタジオ』が50％オフで登場。

そのほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

■セールタイトルピックアップ！

●PS5／PS4『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディション

セール価格：2433円（72％オフ！）

●PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション

セール価格：

PS5／PS4：5394円（40％オフ！）

Switch：4794円（40％オフ！）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2月24日までとなります。

●PS5／PS4／Switch『SHINOBI 復讐の斬撃』

セール価格：1980円（40％オフ！）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2月24日までとなります。

●PS5／PS4『メタファー：リファンタジオ』

セール価格：4939円（50％オフ！）

