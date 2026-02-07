「チキンラーメン」の冷凍炒飯がより“チキンラーメン”に！それうまいやつ

日清食品冷凍は3月1日、全国で「冷凍 日清 チキンラーメン 金の炒飯」をリニューアル発売します。価格はオープン。

2014年から販売されている商品で、今回は「チキンラーメン」らしい味わいをより感じられるよう改良されています。

今回のリニューアルでは、鶏の旨みと醤油の香りを高めることで、全体の風味を調整。さらに、ごま油を増量することで、香ばしさと豊かな風味が際立つといいます。やさしい味わいはそのままに、香りとコクを強化したとしています。

ご飯には国産米を使用し、鶏ガラスープと醤油でチキンラーメンの味わいを表現。具材には、たまご、砕いたチキンラーメンの麺、味付鶏肉の鶏チャー（味付鶏肉）、ネギを使用し、香ばしさと食感のアクセントを加えています。内容量は420gです。

より「チキンラーメン」らしい味わいにリニューアル

チキンラーメンの味わいを、炒飯という形で楽しめる定番の冷凍食品がリニューアル。チキンの香りや醤油の旨みをアップし、よりチキンラーメンらしい味わいに進化しているそう。



と、聞くとチキンラーメン好きにはたまりませんね。あのクセになるチキンラーメン味の強化でヤミツキ感が増していそう！

冷凍庫にストックして、リニューアル後の変化を確かめてみては？

※価格は税込み表記です。