ヤマハがリコール中の電動アシスト自転車用バッテリーで火災事故　幼稚園で発火

2026年02月02日 14時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　消費者庁は1月30日、ヤマハ発動機がリコール中の電動アシスト自転車用バッテリーで火災事故が発生したことを明らかにした。

　事故内容は、幼稚園の駐輪場で当該製品のバッテリーを焼損したというもの。原因は調査中だが、同庁は電池パックの不具合により発火に至ったものとみている。

　同社では今回事故を起こした製品を含む複数の製品について、回収・交換（リコール）を実施中。豊田TRIKEやブリヂストン、あさひ等、ヤマハ発動機以外で販売された製品もあるため、注意が必要だ。

　対象製品と問い合わせ先は以下のとおり。

●リコール対象製品の概要

■販売期間

・2016年8月～2022年3月

■製品名と型番

ヤマハ発動機

・「YAMAHA 電動アシスト自転車用リチウムイオンバッテリー（X0T型）12.3Ah」（型番：X0T-00／X0T-20）

ヤマハ発動機／豊田TRIKE

・「YAMAHA 電動アシスト自転車用リチウムイオンバッテリー（X0U型）」15.4Ah （型番：X0U-00／X0U-20）

ブリヂストンサイクル（あさひ「LOUIS GARNEAUブランド」）

・「BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用リチウムイオンバッテリー（C301型）12.3Ah」（型番：X0T-10／X0T-30）

ブリヂストンサイクル

・「BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用リチウムイオンバッテリー（C400型） 15.4Ah」（型番：X0U-30）

■回収対象

・上記製品の一部ロット

 

●問い合わせ先

■ヤマハ発動機および豊田TRIKEのバッテリーについて

ヤマハ発動機「PAS」バッテリー（X0T/X0U）無償交換 お客様コールセンター
電話番号：0120-772-780
受付時間：9時～17時（土日祝日および事業者指定休日を除く）
URL：https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/

■ブリヂストンサイクルおよび「あさひ」のバッテリーについて

電動アシスト自転車用バッテリー（C301/C400）無償交換 お客様コールセンター 
電話番号：0120-220-566
受付時間：9時～17時（土日祝日および事業者指定休日を除く）
URL：https://www.bscycle.co.jp/info/2022/10537

