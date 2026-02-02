ヤマハがリコール中の電動アシスト自転車用バッテリーで火災事故　幼稚園で発火

消費者庁は1月30日、ヤマハ発動機がリコール中の電動アシスト自転車用バッテリーで火災事故が発生したことを明らかにした。

事故内容は、幼稚園の駐輪場で当該製品のバッテリーを焼損したというもの。原因は調査中だが、同庁は電池パックの不具合により発火に至ったものとみている。

同社では今回事故を起こした製品を含む複数の製品について、回収・交換（リコール）を実施中。豊田TRIKEやブリヂストン、あさひ等、ヤマハ発動機以外で販売された製品もあるため、注意が必要だ。

対象製品と問い合わせ先は以下のとおり。