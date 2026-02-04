このページの本文へ

グーグル「Pixel」に深刻度「高」の脆弱性

2026年02月04日 11時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

グーグルのロゴ

　Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は2月3日、サポート中のグーグル「Pixel」シリーズに関する脆弱性情報を公開した。深刻度「高」に該当するケースが含まれる。

　主な脆弱性は以下のとおり。

●深刻度：高

■VPUドライバ

・CVE-2026-0106

　上記の脆弱性は、グーグルが対象のPixelデバイスに配信する2026年2月分のOSアップデートで修正される予定だ。

■関連サイト

