グーグル「Pixel」に深刻度「高」の脆弱性

Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は2月3日、サポート中のグーグル「Pixel」シリーズに関する脆弱性情報を公開した。深刻度「高」に該当するケースが含まれる。

主な脆弱性は以下のとおり。

●深刻度：高 ■VPUドライバ ・CVE-2026-0106

上記の脆弱性は、グーグルが対象のPixelデバイスに配信する2026年2月分のOSアップデートで修正される予定だ。