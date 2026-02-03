このページの本文へ

Adobe Animate提供終了、悲鳴相次ぐ　旧“Flash”の歴史に幕

2026年02月03日 12時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　アドビは2月2日、アニメーション製作ツール「Adobe Animate」の提供を2026年3月1日に終了することを公表した。

　「Adobe Animate」は、旧FutureWave Softwareが1996年5月にリリースした「FutureSplashAnimator」の流れを汲むソフトウェア。比較的簡単な操作でアニメやゲームを作れることが特徴で、「Macromedia Flash」を名乗っていた2000年代には、当時流行したFlash動画の製作ツールとしても人気を博している。

　アドビの発表に対して、SNS（X）では世界各国から驚きの声が続出。なかには「Adobe Animateで作品を作っており、今後どうしたらいいかわからない……」と戸惑うユーザーもみられた。

　同社が公表した今後のスケジュールは以下のとおり。

・2026年3月1日：Adobe Animateの販売を終了
・2027年3月1日：エンタープライズ版を除く全プランでのサポートを終了
・2029年3月1日：エンタープライズ版のサポートを終了

　サポート終了と同時にAnimateファイルやプロジェクトデータへのアクセスも終了することから、アドビでは、サポート終了前にAnimate FLAおよびXFL形式のファイルを別の形式（SWF・SVG・MP4等）で書き出すことを勧めている。

